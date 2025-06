Ubriaca perde l’equilibrio. Soccorsa e salvata in mare

Ubriaca in spiaggia, barcolla sulla passerella davanti ai bagnanti, sul posto arriva il 118. Una 50enne senigalliese è stata soccorso dal personale medico nel primo pomeriggio di domenica in uno stabilimento del lungomare Mameli, all’altezza del sottopasso di via Zanella. Una zona da sempre molto frequentata, sopratutto da senigalliesi. La donna, visibilmente in preda ai fumi dell’alcool, ha tentato di raggiungere il suo ombrellone, ma è stata più volte reindirizzata nella passerella da alcuni bagnanti che hanno continuato ad osservarla fino a quando è riuscita a sedersi all’ombra.

Tutto sembrava finito, ma pochi minuti dopo, ha deciso di rinfrescarsi e si è diretta, sempre barcollando, in acqua. Per lei è stato impossibile mantenere la stabilità, e poco dopo è caduta con il volto verso l’acqua: subito in suo soccorso sono scattate le persone che si trovavano nelle immediate vicinanze. Nel frattempo, precauzionalmente, è stata allertata un’ambulanza. Sul posto anche una gazzella della polizia di passaggio.

La donna, soccorsa dal 118, era in buone condizioni di salute nonostante il tasso alcolico elevato. La bagnante, visibilmente alticcia, all’arrivo dei sanitari, ha cercato di minimizzare l’accaduto davanti a diversi curiosi, di passaggio sulla battigia, che si sono fermati alla vista dei sanitari. Un episodio insolito in uno stabilimento balneare frequentato da famiglie, che avevano scelto di trascorrere la giornata in spiaggia.

Una domenica da bollino rosso sulla spiaggia di velluto, l’ultima con i parcheggi gratuiti. Da domenica prossima prenderà il via la sosta a pagamento senza alcun aumento: la tariffa oraria è di 1,20 euro all’ora sulle strisce blù, mentre si pagano 3 euro per lasciare l’auto in sosta, anche l’intera giornata, nei parcheggi scambiatori. E da domenica 15 giugno sarà attivo anche il servizio di Guardia Medica Turistica: come ogni anno saranno due i presidi, uno a levante, presso l’hotel Ritz e l’altro a Ponente, all’interno della darsena turistica del porto della Rovere. Il presidio al porto è all’interno dei locali di Senigallia Servizi, che ha già traslocato di pochi metri. Ieri mattina il personale era alle prese con le pulizie dei locali, dove da domenica sarà in servizio la Guardia Medica Turistica, che sono già stati attrezzati. Bay Watch già in torretta dal 17 maggio, il servizio sarà a pieno regime (con postazione ogni 200 metri) fino all’8 settembre.