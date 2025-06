Danilo Mariani si unisce alla cordata di Alessandro Di Paolo per l'Ancona

Potrebbe essere Danilo Mariani l’imprenditore romano pronto a entrare nella cordata costruita da Polci e Manciola a capo di cui ci sarà Alessandro Di Paolo. Il sessantenne romano Danilo Mariani negli anni scorsi, attraverso la Health Factory spa di cui era amministratore, era stato associato al tentativo di acquistare la Lucchese, l’Arezzo, il Rimini, il Trapani, la Pistoiese, il Lecco, insomma un lungo elenco di società. Mariani, però risulta amministratore anche di diverse altre aziende e negli anni scorsi è stato prima direttore generale del Livorno, negli ultimi mesi del 2020, e poi anche direttore generale del Roma City, la scorsa estate, incarico poi concluso a dicembre. Un imprenditore con interessi in diversi settori, ma anche un appassionato di calcio, evidentemente in buoni rapporti con Alessandro Di Paolo che è focalizzato, invece, sul mondo del cinema e dello spettacolo, per affiancarlo nella nuova avventura anconetana.

Ma ad Ancona Danilo Mariani non ricoprirebbe il ruolo di direttore generale, solo socio insieme a Di Paolo. L’anno scorso al Roma City, tra l’altro, Mariani ha incontrato e collaborato per diversi mesi con Agenore Maurizi, il mister che è il principale candidato a sedere sulla panchina dell’Ancona, anche se alcune fonti lo danno vicinissimo anche al Chieti.

Un tecnico esperto, sessantenne anche lui, che due terzi della sua carriera li ha trascorsi alla guida di squadre di serie C, e il resto in D. Un conoscitore della categoria, insomma, che in biancorosso dovrebbe essere affiancato dal trentacinquenne romano Luca Gerilli nel ruolo di direttore sportivo, un profilo giovane quanto già abbastanza esperto del campionato che l’Ancona dovrà affrontare per il secondo anno consecutivo.

Intanto comincia anche il toto-nomi riguardo alla squadra, anche se diversi big dello scorso anno che lo staff in procinto di insediarsi ad Ancona vorrebbe confermare, sembrano già orientati altrove: su Codromaz ci sono gli occhi di Clodiense e Caldiero, su Alluci c’è la Pistoiese, mentre Martiniello potrebbe effettivamente essere il primo dei riconfermati, sempre che la società trovi in fretta l’accordo con l’attaccante che risiede a San Benedetto.

Lo staff pronto a insediarsi ad Ancona potrebbe essere interessato anche al terzino Pietro Carcani, fiorentino classe 2002 ex San Donato.

Intanto per stamattina la società ha convocato a un’ora imprecisata un incontro con la tifoseria: "Nella giornata di sabato 7 giugno si terrà l’incontro con i rappresentanti dei club organizzati – scrive la società sulla sua pagina Facebook –, che si svolgerà in mattinata al PalaPrometeo Estra "L. Rossini". L’obiettivo è quello di instaurare un dialogo parlando della stagione che si sta concludendo e del futuro del club biancorosso".

Un faccia a faccia con la tifoseria, dunque, cui parteciperanno Massimiliano Polci, il segretario Andrea Manciola e il tesoriere Gianluca Brilli, e dall’altra parte sembra certa la presenza dei Cuba, di Fronte del Porto, e di Noi Biancorosse.

Difficile, però, che ci sia anche la Curva Nord, in aperta contestazione con i vertici societari. Un incontro che potrebbe servire a chiarire alcuni aspetti di ciò che è successo durante la travagliata stagione che sta per concludersi, ma anche gli scenari che si sono aperti nelle scorse settimane e, soprattutto, le intenzioni in proiezione futura, e le certezze economiche di cui dispone l’assetto societario che si sta definendo in questi giorni per affrontare il prossimo campionato con una squadra all’altezza delle aspettative.

Giuseppe Poli