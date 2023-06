Cliente abituale gioca 3 euro al Superenalotto e ne vince 12mila

Un’altra giocata fortunata al bar ricevitoria Paoloni di viale Gallodoro di Jesi: vinta nel pomeriggio di sabato, con il Superenalotto, categoria Iniziativa Speciale: uno, la somma di 12.100 euro. Il vincitore sarebbe uno jesino, un cinquantenne cliente abituale del bar ricevitoria di via Gallodoro, secondo quanto riferisce il titolare Luigi Paoloni, che di solito gioca pochi euro e stavolta, giocando 3 euro, è stato premiato. Per lui dalla dea bendata una somma inaspettata in quanto frutto non dei 6 numeri estratti ma dell’estrazione accessoria, della categoria, appunto, Iniziativa Speciale: uno.

Una bella vincita che regalerà un’estate sicuramente più florida all’anonimo cinquantenne jesino e alla propria famiglia. Al frequentato bar ricevitoria Paoloni non nuovo a vincite anche superiori, soprattutto tramite Gratta&Vinci, nelle ultime ore è già scattata la caccia all’anonimo vincitore che dopo aver ringraziato ha promesso di tornare nella ricevitoria.