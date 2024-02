Commedia musicale al Panettone: sul palco arriva "Le sorelle Landrù"

Parole e note sono pronte a risuonare al Teatro Panettone di Ancona. E’ infatti uno spettacolo musicale quello che va in scena questa sera (ore 21.30) nella sala ad ‘anfiteatro’ di Brecce Bianche.

Si tratta de "Le sorelle Landrù", proposto dalla Compagnia Liberarte / Verbavolant. E’ uno spettacolo capace di coinvolgere in maniera particolare il pubblico, grazie a divertenti momenti dedicati all’improvvisazione. "Le Sorelle Landrù sono donne tanto affascinanti quanto misteriose – si legge nella presentazione -. Di loro sappiamo poco. La loro età, la loro provenienza e il loro lavoro sono sconosciuti ai più. Alcune fonti affermano che siano le discendenti del serial killer Henri Landrù, noto come Barbablu, ma a differenza del loro avo che uccideva ricche donne vedove, le Sorelle Landrù si accaniscono contro gli uomini considerati generatori di sofferenza per le donne".

Insomma, è una sorta di ‘vendetta’ che il presunto sesso debole perpetra ai danni di quello forte, scambiando i ruoli che vedono il maschio come carnefice e la donna come vittima.

Ma al di là del riferimento ‘horror’ quella pensata dalla Compagnia Liberarte / Verbavolant è semplicemente una "commedia musicale di improvvisazione teatrale", con testi e musiche originali create sul momento grazie agli spunti offerti più o meno consapevolmente dal pubblico. Il costo del biglietto è di 12 euro (ridotto 10 euro per le convenzioni, 8 euro per gli studenti). I biglietti sono in vendita alla Casa della Musica di Ancona in corso Stamira (071202588), aperta dalle ore 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30, su www.vivaticket.com e www.amatmarche.net/biglietterie.

Per informazioni: www.teatrorecremisi.it. Il prossimo appuntamento con la rassegna di teatro contemporaneo al Panettone sarà domenica 3 marzo con ‘Giovinette – Le calciatrici che sifdarono il Duce’ della compagnia PEM Habitat Teatrali, spettacolo tratto dal romanzo di Federica Seneghini e Marco Giani. E’ la storia delle prime donne in Italia a fondare una squadra di calcio, il Gfc, Gruppo Femminile di Calcio. Le ragazze però non poterono giocare a lungo: il fascismo glielo impedì. ‘Abbiamo bisogno di buone madri, non di calciatrici’. Così la pensavano i gerarchi e i medici del tempo, i quali temevano che il calcio potesse compromettere la fertilità delle giocatrici.

r. m.