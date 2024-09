"Coppia aperta quasi spalancata", la Francini in sala per il suo film

Un ospite speciale questa sera alla multisala Giometti di Ancona, alla Baraccola. E’ Chiara Francini, che saluterà il pubblico al termine della proiezione del suo ultimo film da protagonista, ‘Coppia aperta quasi spalancata’ (ore 21 e, come nuovo orario, ore 20.30). La popolare attrice in un video d’accompagnamento al ‘tour’ promozionale della pellicola, spiega che si tratta di "un film sulla ricerca dell’amore, un film che non ti dà delle risposte ma ti fa vedere cosa siamo dispostsi a fare per agguantarlo questo amore, per agguantarla questa felicità. Il film nasce dal sempiterno testo di Franca Rame e Dario Fo, che forse avete visto a teatro, ma che al cinema è diventato qualcosa di ancor più goloso, di ancor più curioso. E quindi voglio abbracciarvi e voglio parlarvi del film e farvelo conoscere, con me in carne e ossa".

Il film è diretto da Federica Di Giacomo, e nel cast ci sono, tra gli altri, Alessandro Federico, Karl Gustaf Fredrik Lundqvist e Sara Girelli. E’ il racconto dell’evoluzione di Antonia, alla quale il marito propone di ‘spalancare la coppia’, imponendole un nuovo ‘codice amoroso’. Antonia accetta pur di non perdere il suo uomo. Ma tutto cambia nel momento in cui la protagonista comincia ad ascoltarsi e a guardare oltre il divano di casa... Un testo che, a decenni di distanza, mantiene intatta la sua freschezza.