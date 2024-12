Corali protagoniste del Natale. Due giorni ricchi di concerti

Tanti eventi legati al Natale tra oggi e domani ad Ancona. Con la musica a farla da protagonista, in particolare quella polifonica proposta dalle tante corali che operano nel territorio cittadino. La rassegna ‘Ancona canta il Natale’, sostenuta dall’assessorato alla partecipazione democratica, oggi propone cinque concerti. La Corale ‘Marini’ sarà nella Chiesa SS. Damiano e Cosma alle ore 17. La Corale ‘Orfeo Burattini’ si esibirà al Sacro Cuore alle ore 17.30, e concederà il ‘bis’ nella Parrocchia di Santa Maria dei Servi alle 19.15, mentre alle ore 18 il Coro ‘Officina Polifonica’ dei Cantieri Musicali dimostrerà tutte le proprie abilità vocali nella Parrocchia di San Paolo. Infine, alle ore 21.15, si potrà ascoltare la Corale "San Giuseppe Moscati" nell’omonima parrocchia.

Domani mattina (ore 10.30) toccherà alla Corale "Le Muse", chiamata ad esibirsi nella Parrocchia San Giuseppe di Candia, mentre nel pomeriggio (ore 19) il Coro Giovanile Orlandini e il Coro Giovan Ferretti canteranno nella Parrocchia di Santa Maria della Misericordia.

Oggi, a partire dalle ore 17.30, nelle vie del centro è in programma l’esibizione della Mistrà Funky Street Band. Per la gioia di grandi e piccini domani pomeriggio torna in città anche la Christmas Parade ‘firmata’ dalla nota Associazione Fantasia, Sogno, Realtà, con Babbo Natale insieme alle sue renne, la slitta, Mamma Natale e tanti altri personaggi. Dalle 17.30 alle 19 in centro esibizione anche della Pasquella di Varano. Dalle ore 18 alle 20 in piazza Roma a intrattenere il pubblico sarà la popolare band I Pronipoti, con la sua musica degli anni Sessanta e Settanta. In corso Carlo Alberto, di fronte alla chiesa oggi (dalle 16.30) andrà in scena un viaggio emozionante verso la Betlemme di duemila anni fa, a cura della Parrocchia Sacra Famiglia. L’iniziativa è organizzata dai Salesiani di Ancona con il supporto dei Pasquellanti Anconetani, che porteranno canti e melodie della tradizione marchigiana.

A loro si uniranno il coro dei bambini della parrocchia e quello della comunità peruviana, offrendo un repertorio musicale che spazia tra culture e generazioni. Il presepe vivente vedrà la partecipazione di cento figuranti, composti da famiglie e giovani che frequentano l’oratorio. I visitatori potranno immergersi nell’autentica atmosfera del presepe grazie alle numerose botteghe artigianali, vere finestre sul passato, tra mestieri antichi e prodotti tipici, per far rivivere la magia della Natività.