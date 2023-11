Corinaldo, al Goldono in scena i burattini col teatro Pirata

I burattini non sono mica tutti uguali. Sono proprio come le persone: diversi. Hanno i loro sogni, gusti, desideri; e quando vogliono puntano i piedi, come i bambini (e certi grandi) anche se i piedi non li hanno. Punta i piedi e fa i capricci per inseguire i suoi sogni anche Papero Alfredo, il burattino protagonista dell’omonimo spettacolo che va in scena oggi (ore 17) al Teatro Goldoni di Corinaldo, nell’ambito della stagione organizzata dal Teatro Giovani Teatro Pirata. ‘Papero Alfredo’, di Simone Guerro e Daria Paoletta, è una produzione Teatro Giovani Teatro Pirata, con la regia di Daria Paoletta, e Simone Guerro attore e burattinaio in scena. E’ uno spettacolo molto divertente che racconta del rapporto tra vecchio e nuovo, tra babbi e figli.