Ancona, 28 aprile 2020 - Dalle 8 di stamattina la Costa Magica, con 617 persone a bordo (tutti membri dell’equipaggio) è in banchina al porto di Ancona (video). All’interno ci sono 44 cittadini italiani, 176 indiani, 141 indonesiani, 131 filippini e altri gruppi nazionali con numeri inferiori. Di questi soggetti, 130 risultano attualmente positivi al Covid-19, o quanto meno i test rapidi a cui sono stati sottoposti hanno dato esito positivo.

"Si tratta di personale giovane - ha detto il dg dell'Asur Marche Nadia Storti in attesa alla banchina 19-20 con altre autorità - quindi meno a rischio rispetto alla popolazione anziana. Dai contatti con il medico di bordo e con il responsabile sanità della Costa Crociere abbiamo visto che si tratta di persone che in questo momento non hanno nessun sintomo, la fase acuta che hanno avuto n passato si è decisamente risolta. Sono risultati positivi in base ad un test rapido con attendibilità molto bassa: da domani comincerà l'esecuzione di tamponi da parte di medici della sanità marittima e di medici di bordo. In questo modo valuteremo lo stato di immunizzazione attuale".

L'ammiraglio Enrico Moretti, comandante della capitaneria di porto, ha confermato che c'è stato un "continuo contatto con la nave" da quando è arrivata l'informazione che sarebbe approdata ad Ancona: a bordo ci sono tre medici e due infermieri. Una situazione sanitaria, dunque, che appare sotto controllo, "ma ciò non toglie che siamo pronti a gestire un'eventuale emergenza".

"Lo ribadisco a chiare lettere non c'è alcun pericolo e alcun serio problema per la città, per la sanità e la sicurezza di Ancona". Lo ha detto la sindaca Valeria Mancinelli durante le operazioni di attracco in porto della Costa Magica, per i test sanitari e la successiva evacuazione dri membri dell'equipaggio. "Le persone che arrivano sono lavoratori di Costa Crociere , - ha insistito -

rimarranno tutte sulla nave, nessuno metterà un piede a terra fino a quando non saranno accertate con test e tamponi le loro reali condizioni di salute. Mano mano che verranno fatte le

verifiche le persone non contagiose verranno fatte sbarcare, ma non alla spicciolata, non avranno modo di disperdersi neanche per sbaglio in città. Verranno 'impacchettate' (mi si passi il

termine, perché si tratta di persone, ndr) da Costa Crociere a sua cura e a sue spese e portati a casa loro. Non ci sarà in realtà - ha ribadito Mancinelli - nessun contatto con la città neanche casuale".

È molto probabile che da stamattina al porto di Ancona si noterà di più la silhouette della nave da crociera Costa Magica, con le oltre 600 persone a bordo, piuttosto che l’ombra lasciata dai silos, di cui restano in piedi soltanto un paio di monconi (l’ultima stecca in piedi andrà giù quando l’Autorità portuale acquisirà l’area dell’ex Bunge). Il gioiello di casa Costa è entrato stamattina all’alba nello spazio dello scalo dorico per essere ormeggiato alla banchina 19, proprio dove fino a pochi mesi fa c’erano i cilindri di cemento usati per decenni come contenitori di prodotti cerealicoli. Lì resterà per svariate settimane, sicuramente almeno fino alla prima metà di maggio.



Ieri giornata preparatoria per affrontare la questione, tra vertici, riunioni e collegamenti costanti dalla capitaneria di porto a bordo della Magica. Proprio ieri pomeriggio, mentre era in corso la riunione in streaming voluta dal prefetto di Ancona, Antonio D’Acunto, sulla sicurezza in porto in relazione proprio all’imminente e difficile convivenza, la Costa navigava in basso Adriatico nel canale di Otranto alla velocità di quasi 16 nodi. Oltre alla comunicazione dei 130 casi sospetti Covid, dal vertice del prefetto con i vertici delle forze di polizia sono emerse ulteriori misure: "Poiché la durata di permanenza della nave non è al momento precisata – afferma una nota del prefetto – è stata disposta dalla Direzione marittima una recinzione per delimitare l’area interdetta all’accesso. Questa area sarà controllata dalla vigilanza privata e con un sistema di videosorveglianza con telecamere collegate con la centrale della capitaneria di porto, la guardia di finanza e la polizia marittima di frontiera. Polizia di Stato e carabinieri assicureranno servizi di controllo, mentre le Fiamme gialle, che dispongono di una loro base in porto, hanno assicurato vigilanza in mare. Predisposti, dalla protezione civile, tre container per la vestizione-svestizione-doccia del personale medico che si recherà a bordo della nave per rilievi sanitari".