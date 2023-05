Curiosando, torna il mercatino di vintage e collezionismo

La passeggiata più bella di Ancona torna ad ospitare questo weekend il Mercatino del vintage, collezionismo e artigianato "Curiosando". L’edizione di maggio è l’ultima prima della pausa estiva; il mercatino riprenderà, infatti, a settembre. Viale della Vittoria è pronta ad accogliere dalle 9 alle 19 gli oltre 80 espositori provenienti da varie regioni d’Italia specializzati in vintage, antiquariato, modernariato, e il fatto a mano più creativo di sempre. Curiosando è ormai un appuntamento fisso per curiosi e appassionati del passato. Come sempre tra i banchi del mercatino si potrà trovare di tutto, non solo oggetti ricchi, provenienti da nobili dimore, ma anche cesti in vimini, fiaschi, botti, utensili contadini per lavori ormai scomparsi... Perché il Mercatino è anche recupero e valorizzazione della cultura rurale e popolare, oltre che incentivo al riuso, al non-spreco, alla creatività. Incontrando il gusto dei più giovani (ma non solo!) il mercatino guarda sempre di più al vintage di tendenza. Abbigliamento e accessori non sono solamente sostenibili ma anche in voga cavalcando una tendenza che è arrivata anche alle case di moda più famose. Nell’epoca dai consumi rapidi e sfrenati, i mercatini rappresentano luoghi controcorrente, dove ciò che appartiene al passato viene conservato e riutilizzato, magari in maniera diversa, creativa, originale. Ed è proprio per questo che vanno conservati, valorizzati e soprattutto vissuti.