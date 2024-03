Daniel Gerini si laurea campione paralimpico

"I Trisome Games" che si stanno svolgendo in Turchia ad Antalya sono entrati nel vivo. Uno strepitoso quinto lancio a quasi 30 metri permette al Daniel Gerini di mettersi al collo una nuova medaglia d’oro Nella seconda giornata di gare per l’atletica leggera è iniziata con il botto l’avventura di Daniel nel lancio del disco 1 kg categoria II2. Una gara che inizia in salita per Daniel con il primo lancio nullo, poi Gerini sale in cattedra e inizia lo show. Nel secondo lancio il campione cartaio balza in testa a 24.27 tallonato dell’australiano André Rivett a 24’14. Il primo turno di lanci si chiude con il secondo nullo dell’azzurro. Nella prima parte di gara Daniel è in testa con 24’27 davanti all’australiano Rivett a 24"14 e al messicano Rubio Marquez. Nel quarto lancio Daniel rafforza la leadership con 25.60, ma il capolavoro di giornata arriva al quinto lancio quando Daniel scaglia il disco a mt 29.39, chiude la sua magnifica gara e si laurea Campione del Mondo. Niente da fare per l’australiano Rivett a 24"14 medaglia d’argento e per il messicano Javier De Jesus Rubio Marquez bronzo a 23.10. Soddisfazione immensa per il suo allenatore Pino Gagliardi e per tutta la PO.DI.F Mirasole. Il Campionato di Daniel non è finito infatti lunedì scenderà di nuovo in pedana alle ore 11.00 (ora locale) nel getto del peso 4 kg "Con orgoglio - afferma il sindaco di Fabriano Daniela Ghergo -, la città di Fabriano celebra gli straordinari successi del nostro atleta Daniel, dopo aver conquistato l’oro ai campionati italiani indoor di atletica leggera Fisdir che si sono svolti ad Ancona lo scorso fine settimana nel getto del peso 4 kg categoria II2 con un lancio di 9.92 metri, oggi, vestendo i colori della nazionale italiana, con un lancio del disco eccezionale di 29,39 metri si è laureato campione ai Trisome Games ad Antalya, in Turchia! Una performance straordinaria quella di Daniel, orgoglio di Fabriano e della Polisportiva Mirasole".

Angelo Campioni