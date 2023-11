"Di notte faccio i cruciverba", la Filodrammatica h24 al Panettone

‘Di notte faccio i cruciverba’. Titolo particolare per uno spettacolo. Ma ‘particolare’ è anche chi lo mette in scena, ovvero la Compagnia Teatrale Filodrammatica h24. L’appuntamento è per questo pomeriggio (ore 18) al Teatro Panettone di Ancona, in via Maestri del Lavoro.

Sul palcoscenico saliranno Franco Longo, Joy Pelonara, Ilaria Giorgini, Lorenzo Duranti e Simone Schiaffino, membri di questa compagnia dalla storia non comune. Il progetto, infatti, nasce da un gruppo di operatori sanitari animati da una comune passione per il teatro. Attualmente il gruppo annovera iscritti provenienti da altri ambiti e da ogni contesto, ma con una unica cosa in comune, "la passione per questa bellissima arte". In particolare, per questo lavoro, Vincenzo Bordonaro, direttore artistico e autore della compagnia, ha dovuto selezionare con molta attenzione e accuratezza il cast, soprattutto per l’età che dovevano avere i personaggi.

"Non è stato facile – commenta Bordonaro -. Non è stato facile neanche far assimilare un testo così avvincente e inquietante. Il teatro, come il cinema, da sempre, può risultare un buon veicolo per sensibilizzare le persone verso incognite e disagi umani". Quello che il pubblico potrà applaudire oggi è un atto unico che viene presentato come "molto intenso, forte e tenero allo stesso tempo". Si tratta di "un invito a riflettere, magari scherzando, sulle disgrazie, sulle sciagure umane, sulla vita che non è sempre così perfetta. I più grandi drammaturghi si sono avventurati nei disastri umani e, con molta umiltà, questo lavoro tenta di catturare l’attenzione sui malesseri di questi ultimi anni". Bordonaro osserva che "a volte, pensando di essere invulnerabili, con molta leggerezza ci si ritrova dentro a tunnel senza via d’uscita, o perlomeno la si vede distante, irraggiungibile".

Ed ecco l’invito finale rivolto al pubblico: "Quindi, signori, lasciatevi coinvolgere dalle parole, sappiate coglierne il più profondo significato. Questo testo ci prova".

La Compagnia Teatrale Filodrammatica h24 nel corso degli anni ha conquistato una notevole fama, grazie ai lavori abitualmente scritti e diretti da Vincenzo Bordonaro. Come la commedia in due atti ‘Quella strana bottega’. C’è poi l’anima ‘solidale’ della compagnia, che spesso sostiene i progetti di miglioramento della Fondazione Ospedali Riuniti di Ancona.