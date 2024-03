"Disservizi, il sindaco rimodula le deleghe"

"Dopo 452 segnalazioni di disservizi e di interventi sul decoro urbano ricevute dai cittadini nel 2023, il Comune di Camerano corre ai ripari rimodulando le deleghe degli assessori". Ad affermarlo il gruppo consiliare NuovaMente Camerano. Lo stesso continua: "Il vicesindaco Marincioni acquisisce quelle delle Manutenzioni, perdendo il Turismo che viene attribuito all’assessora Mori. I lavori pubblici rimangono all’assessore esterno Lucchetti che viene, di fatto, affiancato dal vicesindaco. Una "razionalizzazione", come è stata presentata dal sindaco Mercante, che non convince. Lo stato di incuria in cui versa il paese è evidente e noto da tempo".