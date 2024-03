Dono alla Lega del Filo d’Oro

Nell’aula magna della sede di Osimo della Lega del Filo d’Oro si è svolta la cerimonia di consegna alla Fondazione di tre telefoni speciali Blindshell con sintesi e comandi vocali e un hardware unico, perfetti per persone non vedenti o ipovedenti. Il presidente del Filo d’Oro, Rossano Bartoli, ha ricevuto la gradita donazione dalle mani del presidente del Club Lions di Osimo Nazzareno Donzelli, alla presenza dei soci Lions e di molti ospiti pluriminorati psicosensoriali e dei familiari. Il presidente Lions ha rinnovato la vicinanza e la solidarietà concreta del Club nei confronti della Lega con un particolare apprezzamento per l’eccellente lavoro e la dedizione ammirevole degli operatori dell’istituzione. Lo stesso ha poi sottolineato che gli strumenti di una comunicazione efficace e aggiornata, come sono indispensabili per la vita quotidiana di tutti, diventano particolarmente utili ed efficaci per chi non vede e non sente per un’autonomia personale e di una reale integrazione e capacità di comunicazione. Gli utenti con disabilità che frequentano il centro socio educativo riabilitativo Fonte Magna, poi, potranno usufruire in modo gratuito del nuovo impianto dela piscina del Filo d’Oro grazie ad un protocollo di intesa sottoscritto con il Comune.