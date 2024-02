Due giovani sorpresi con la droga. Traditi dal nervosismo al parco

Al parco con l’hashish: giovanissimi nei guai. Nel corso dei servizi di controllo del territorio i carabinieri della stazione di Morro d’Alba hanno denunciato un 20enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e segnalato al prefetto un suo coetaneo per detenzione di stupefacente, destinato ad uso personale.

Mercoledì pomeriggio, i due sono stati notati al parco pubblico, in compagnia di altri ragazzi.

Il nervosismo tradito sin da subito ha determinato i militari ad approfondire il controllo. Il primo ventenne è stato trovato con 24 grammi di hashish, suddiviso in vari frammenti, e un bilancino elettronico di precisione mentre, il secondo, con 0,6 grammi della stessa sostanza, destinata ad uso personale.

I carabinieri del Radiomobile, invece, hanno denunciato un 38enne per falsa attestazione a un pubblico ufficiale sull’identità personale.

Controllato in piazzale dei Partigiani a Jesi, l’uomo sostenendo di non avere con se’ i documenti ha fornito false generalità. I militari, però, hanno voluto vederci chiaro e lo hanno accompagnato in caserma. All’esito dei rilievi fotodattiloscopici è stata accertata la reale identità. Il 38enne aveva tentato di eludere i controlli probabilmente perchè aveva vri precedenti di polizia a suo carico.

Sara Ferreri