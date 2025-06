E’ Daniele Tassi il neo presidente

Daniele Tassi è il nuovo presidente dell’Asp Ambito 9. Lo ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione che ha il mandato per il quinquennio 2025-2030. Eletto anche Luca Bonvecchi nel ruolo di vicepresidente. Gli altri tre componenti del consiglio sono la riconfermata Roberta Romagnoli ed i nuovi Sara Valentini e Monaldo Vignati.

"Mi sembra importante – dice Tassi – ringraziare l’Amministrazione comunale di Jesi per avermi indicato come consigliere dell’Asp 9, l’assemblea dei sindaci per aver confermato sia la mia candidatura che quella degli altri quattro consiglieri ed il CdA che mi ha eletto presidente. Ora parte una fase di ascolto interno all’Azienda per comprendere appieno i tanti servizi, progettualità e attività che il personale dell’azienda gestisce con enorme professionalità e dedizione a favore dei Comuni associati. Avendo frequentato per anni i consessi regionali - ha aggiunto Tassi - posso dire che l’Azienda Servizi alla Persona dell’Ambito IX è una realtà a cui molti territori delle Marche guardano come punto di riferimento per la gestione dei servizi sociali e caso scuola da studiare. Anche per questo rivolgo un saluto ed un ringraziamento alla presidente uscente Gianfranca Schiavoni e al Cda che ocn lei ha lavorato, assicurando continuità rispetto al lavoro fin qui svolto".