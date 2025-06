Asp Ambito 9, nominato il cda

L’assemblea dei soci dell’Asp Ambito 9 ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione, oggi composto da Luca Bonvecchi, Roberta Romagnoli, Daniele Tassi, Sara Valentini e Monaldo Vignati. Nella prima seduta sarà nominato il nuovo presidente.

Alla riunione erano presenti il sindaco Lorenzo Fiordelmondo e il vice con delega ai Servizi sociali Samuele Animali: "Come assessore e come Comitato dei sindaci – ha detto Animali – desidero esprimere pubblicamente un sincero ringraziamento per l’impegno profuso dalla presidente uscente del Cda di Asp 9, Gianfranca Schiavoni. Sono certo che non mancherà di assicurare in altre sedi e in altre forme l’impegno sociale dimostrato in questi tre anni di proficua collaborazione. Il ringraziamento va esteso agli altri membri del Cda per il prezioso contributo volto a garantire il buon funzionamento dell’Azienda per i servizi alla persona dei 21 Comuni dell’Ambito. Con l’occasione i migliori auguri di buon lavoro vanno a tutti i membri del nuovo CdA e in particolare a Daniele Tassi, indicato dal Comune di Jesi. Confidiamo che sapranno assicurare continuità e ulteriore sviluppo ai servizi prestati ai cittadini, contribuendo alla coesione sociale ed al benessere dell’intera comunità".