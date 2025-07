E’ tempo di ‘Conero Dance Festival’. Eventi e campus con grandi artisti

Sarà un luglio all’insegna della grande danza ad Ancona. Merito del 17esimo ‘Conero Dance Festival’, firmato La Luna Dance Center, che propone due campus internazionali e tre spettacoli animati da artisti di fama, oltre che da giovani talenti del territorio (e non solo). Da martedì il campus estivo CDF vedrà gli allievi esplorare ogni stile guidati da insegnanti di altissimo livello.

Alla fine, sabato 12 (ore 21) tutti si esibiranno al ‘CDF Gala Show’, condividendo il palco della Corte della Mole con i loro ‘maestri’. Sarà uno spettacolo di gala con coreografie originali di artisti internazionali e performance dei ballerini del campus, inclusi i talenti della ‘Luna’ (Luna Dance Theater, Lunatics, Luna Breakers, Luna Modern Project). Altissimo il livello qualitativo degli ospiti: Eddie Stockton (New York), Gianluca Blandi (Malta), Loree Russeau (Los Angeles), Anna Hierro Navarro (Barcellona), Martina Toderi (Roma), Attila Rónai (Budapest) e Sofia Giovannini (Roma).

Dal 16 al 20 spazio al campus ‘Wuppertanz’, cinque giorni emozionanti di lezioni di tecnica, workshop creativi e performance finale domenica 20 (ore 21.30) all’Anfiteatro Romano, che scaturirà dal workshop tenuto da due magnifici artisti legati al mondo della mitica Pina Bausch: Malou Airaudo e Jean Laurent Sasportes.

Cristano Marcelli, direttore di ‘Conero Dance Festival’ li definisce "icone della danza contemporanea". Al loro fianco, danzatrici e danzatori locali, dal resto d’Italia e dall’estero. C’è poi la serata ‘Starry Sky’ di martedì 15 (ore 21.15), sempre all’Anfiteatro Romano. Si tratta di una selezione di coreografie di danza contemporanea nazionali e internazionali. Come ‘Short Pieces’, impro di Jean Laurent Sasportes con musica dal vivo dell’anconetano Alessandro Baro, ‘On Earth’, con il Luna Dance Collective che interpreta coreografie di Marco Bramucci, Chiara Cingolani, Simona Ficosecco e Giovanni Galeazzi, e ‘My Nome’ di e con Chiara Benedettelli, Gaia Benedettelli e Riccardo Socionovo, anche loro anconetani. A lodare il festival sono gli assessori Daniele Berardinelli (turismo) e Marta Paraventi (cultura), per il suo valore artistico e per le ‘ricadute’ positive sulla città.

Raimondo Montesi