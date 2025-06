Tra talk e concerti. Torna l’Arena del porto. Un logo e raffica di show: "Poi un palco sul mare"

L’Arena sul Mare di Ancona, al Porto antico, è pronta a diventare uno dei luoghi chiave dell’estate dorica. Tra gli eventi più attesi c’è l’"Ulisse Fest" di Lonely Planet, che venerdì 4 e sabato 5 calerà i suoi due assi: rispettivamente il concerto dei Coma Cose (ore 21.30) e quello di Max Gazzè (ore 22.30), accompagnato dall’Orchestra Popolare del Saltarello. Ma venerdì (ore 20) sarà anche il giorno di Vincenzo Schettini, popolarissimo divulgatore scientifico, youtuber e conduttore televisivo. Altre figure note al pubblico sono quelle dello scrittore e ‘giramondo’ Gianluca Gotto, atteso martedì 8, e Paolo Crepet, che arriverà il 25 luglio.

Il Porto antico vuole essere uno spazio polivalente. Ecco così la kermesse dedicata allo street food (da venerdì 18 a domenica 20), i dj-set, come quello dedicato agli anni 90 di mercoledì 23, e soprattutto la musica live. La fine del mese sarà a dir poco scoppiettante. Giovedì 24 luglio i DNA, storica tribute band dei Pink Floyd, renderanno omaggio a "Wish you were here", uscito 50 anni fa. Sabato 26 per la prima volta Ancona Jazz porterà un suo artista al Porto antico. Il nome lo ricorda il presidente e direttore artistico Giancarlo Di Napoli: Stefano Bollani, ormai star televisiva oltre che straordinario musicista.

Ci sono poi i tre appuntamenti del ‘Festival Flame’: Cristiano De Andrè (martedì 29), il cui omaggio sarà invece rivolto al padre Fabrizio, Goran Bregovic (mercoledì 30), simbolo della musica balcanica nel mondo, e Serena Brancale (giovedì 31), cantante di grande talento e crescente popolarità. Tutti saliranno sull’arena, struttura da 1.800 posti seduti e 3.000 in piedi, e un palco di 10 x 12 metri.

Per l’assessore ai grandi eventi Angelo Eliantonio l’Arena è molto più di una sede di spettacoli e concerti. E’ "il luogo in cui Ancona si racconta, si emoziona e si ritrova. È qui che ogni estate la città si accenderà di musica, sorrisi e bellezza. Con il programma di quest’anno, completo e strutturato, vogliamo regalare a cittadini e visitatori serate indimenticabili, capaci di parlare a tutte le generazioni".

Ieri è stato presentato anche il logo che la identificherà. "Un simbolo che unisce tradizione e visione, e che rappresenta con orgoglio l’anima autentica di Ancona". L’assessore al turismo Daniele Berardinelli ricorda il successo dello scorso anno, che "conferma la bontà dell’intuizione avuta di puntare su un palcoscenico unico nel suo genere. L’obbiettivo è far diventare l’Arena un punto di attrazione turistica che aiuti a far conoscere le bellezze della nostra città, contribuendo a trasformarla da luogo di passaggio in luogo di destinazione". Eliantonio annuncia che nel futuro a medio-lungo termine del Porto antico c’è anche un palco sul mare. Non un sogno, ma un progetto concreto.

Raimondo Montesi