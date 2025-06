Arena sul mare e anfiteatro: tutte le star dell’estate

I grandi concerti allo Stadio del Conero catalizzano l’attenzione generale, come è normale che sia. Ma non va dimenticato che l’estate anconetana offrirà molti altri eventi musicali di rilievo, spesso in location dal fascino unico. Come l’Arena sul mare al Porto antico, una delle sedi dell’"UlisseFest – La festa del viaggio di Lonely Planet", che venerdì 4 luglio porterà nel capoluogo i Coma_Cose, una delle rivelazioni dell’ultimo Sanremo, dove hanno impazzato con "Cuoricini".

Il giorno dopo sul palco dell’arena saliranno Max Gazzè e l’Orchestra Popolare del Saltarello, per presentare il progetto "Musicae Loci 2025", un’esperienza sonora che unisce tradizione e innovazione. Non sarà un semplice concerto, ma un viaggio musicale attraverso l’Italia. Ma l’Arena sul Mare ospiterà anche altri concerti, come quello di Cristiano De André (il 29 luglio), che renderà omaggio al padre con il tour "De André Canta De André Best of Estate 2025".

Il giorno dopo toccherà a una star internazionale come Goran Bregovic, accompagnato dalla sua The Wedding and Funeral Band. E il giorno dopo ancora (il 31) sarà la volta di Serena Brancale. Quanto a location affascinanti, impossibile non citare l’Anfiteatro romano, scelto dal festival Spilla per i propri concerti. I nomi annunciati finora sono quelli di Joan Thiele (giovedì 10 luglio), Tony Ann (venerdì 11) ed Emma Nolde (lunedì 21).

Tornando al Porto antico, da ricordare il contributo di "Ancona Jazz" che sabato 26 luglio porterà all’Arena sul mare il più popolare jazzista italiano, Stefano Bollani (nella foto), con il suo "Piano solo".