Okasa Falconara, encomio in Regione

C’è anche l’Okasa Falconara, fresco di Scudetto in serie A femminile di calcio a cinque, tra i sette nuovi encomiati del Consiglio regionale delle Marche. La cerimonia ufficiale si è tenuta ieri, ad Ancona, in presenza del presidente dell’Assemblea legislativa Dino Latini, del vice Maurizio Mangialardi, della consigliera segretaria dell’Ufficio di Presidenza Micaela Vitri e dei consiglieri regionali Renzo Marinelli e Nicola Baiocchi. Presenti, tra gli altri, anche il presidente del Coni Marche Fabio Luna e il presidente della Figc Marche Ivo Panichi. A ricevere il riconoscimento il dirigente Fabrizio Balzani e alcune calciatrici, tra le quali capitan Erika Ferrara. "L’encomio – dice Balzani al Carlino – ci inorgoglisce perché aver portato una squadra marchigiana, per la seconda volta in tre stagioni, sul tetto d’Italia è qualcosa di straordinario. Un ringraziamento al presidente Marco Bramucci, per quanto si è speso in prima persona e per le sue capacità, a dirigenti, staff e giocatrici, ma soprattutto al meraviglioso pubblico. Il nostro obiettivo futuro è quello di far volare sempre più in alto il falco", garantisce il dirigente dell’Okasa. Per il presidente Dino Latini si tratta di "realtà che con il loro operato hanno dato lustro alla nostra regione".

Giacomo Giampieri