L’abbraccio alle Frecce Tricolori: "Orgoglio ed emozione per noi tutti"

L’azzurro delle Frecce Tricolori a colorare la pista d’atterraggio dell’Ancona International Airport. Ieri mattina, infatti, la Pattuglia acrobatica nazionale è atterrata nello scalo marchigiano, in vista dell’Air Show che si svolgerà domani sopra i cieli di Porto San Giorgio. A ricevere le Frecce Tricolori il sindaco Stefania Signorini in rappresentanza della città che ospita l’aeroporto, l’assessore regionale ai Trasporti Goffredo Brandoni (ex primo cittadino di Falconara), insieme al prefetto di Fermo Edoardo D’Alascio e al vicesindaco di Porto San Giorgio Fabio Senzacqua. A dare il benvenuto alla Pattuglia acrobatica anche i ragazzi dell’associazione falconarese Il Volo della Libellula. Tutti i presenti hanno tributato un lungo applauso al capitano Luca Battistoni, originario di Fano e recentemente entrato a far parte della squadra di piloti, per festeggiarne l’origine marchigiana. "È stato un onore accogliere le Frecce Tricolori all’aeroporto di Falconara – ha detto il sindaco Stefania Signorini, a margine dell’evento –. La loro presenza sul nostro territorio rappresenta un momento di orgoglio e di emozione per tutti noi. Le Frecce sono un simbolo dell’eccellenza italiana, della disciplina e del lavoro di squadra: valori che vogliamo trasmettere anche nella nostra comunità. A nome dell’amministrazione e di tutti i cittadini, li ringrazio per la loro disponibilità e saluto con affetto il team dell’Aeronautica Militare".