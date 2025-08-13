L’evento sulla Spiaggia di velluto

È cominciata l’edizione 2025 del torneo Open Città di Senigallia, che proseguirà fino al 22 agosto con la finale in notturna. Un appuntamento che conferma la Spiaggia di Velluto come punto di riferimento del tennis marchigiano, come già dalla metà del secolo scorso quando sul lungomare furono ospitati tornei di rilevanza internazionale: per il secondo anno consecutivo stavolta il Comitato Regionale Marche ha assegnato a Senigallia la tappa di prequalificazione agli Internazionali BNL d’Italia 2026. Numeri importanti per un evento che cresce: sono già 133 i tennisti iscritti provenienti da tutta Italia, pronti a darsi battaglia sui campi del circolo del Vivere Verde. Si parte con il tabellone di terza categoria che qualificherà 15 giocatori per la seconda, mentre il tabellone finale vedrà protagonisti anche possibili professionisti non impegnati nel circuito Atp, attratti da un montepremi che supera i 10mila euro. Il format prevede un crescendo di spettacolo: dal tabellone di terza categoria dello scorso fine settimana si è passati da lunedì 11 agosto al tabellone intermedio di seconda, per arrivare alla fase clou con i migliori classificati (dal 2.4 al 2.1) che si contenderanno il titolo e il pass per il Foro Italico.

Gli organizzatori hanno già predisposto l’installazione delle tribune sul campo centrale, memori del successo dell’edizione 2024 quando oltre mille spettatori assistettero alla finale. Le partite si disputano ogni giorno dalle 11.30 del mattino, con l’ultimo match sempre in programma dopo le 21.30. Un’occasione unica per gli appassionati senigalliesi di ammirare tennis di altissimo livello, in un crescendo di livello tennistico che culminerà venerdì 22 agosto con l’atto conclusivo di quello che si annuncia come uno dei tornei Open più importanti del panorama nazionale.

a. p.