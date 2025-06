Rds Summer festival: al via le prenotazioni

Rds Summer Festival, venerdì è il turno di Serena Brancale e Capo Plaza. Sul palco anche BNKR44, Venerus, Alex Wyse e Settembre. E da oggi alle 12 saranno aperte le prenotazioni che consentiranno di partecipare gratuitamente il concerto. Per iscriversi è necessario scaricare la app e cliccare su ‘prenota’. Solo una volta terminata la procedura verrà fornito, all’indirizzo e-mail utilizzato per la registrazione, un Qr Code che consentirà di poter godere il concerto. La piazza sarà aperta ad oltre 5 mila persone. Questo quanto previsto dal piano di sicurezza messo in campo per garantire oltre al regolare deflusso, l’incolumità dei presenti. Non solo musica, perché tra piazza Garibaldi e via Portici Ercolani, sarà allestito il villaggio con giochi e installazioni led dove scattarsi un selfie. E sabato sarà la volta di altri ospiti, tra i più attesi ci sono Alessandro Amoruso BenJ&Fede, Cioffi, Fred De Palma, Leo Gassman e Sangiovanni. Un week-end all’insegna della musica sulla spiaggia di velluto che darà il via alla stagione dei grandi concerti. In piazza Garibaldi il 6 luglio sono attesi gli SkunkAnansie e il 7 luglio sarà la volta di Bresh, due concerti che arriveranno dopo il Senigallia Jazz Festival che vedrà esibirsi Amii Stewart, Noa e Incognito.