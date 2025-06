Rds Summer Festival a Senigallia: svelati tutti i nomi dei protagonisti

Rds Summer Festival, a salire sul palco nella tappa di Senigallia il 27 e 28 giugno saranno Alessandra Amoroso, Alex Wyse, Baby K, Benji & Fede, bnkr44, Capo Plaza, Cioffi, Fred De Palma, Leo Gassmann, Sangiovanni, Serena Brancale, Settembre, Venerus.

Un’esibizione bis per Baby K e Fred De Palma già protagonisti nella seconda serata della scorsa edizione. Non sono ancora aperte le prenotazione, ma in piazza sono attese 7mila persone. Cambiano invece gli speaker, quest’anno padroni di casa saranno Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi. Ma all’Rds Summer Festival non ci si nutre solo di musica, sarà presente un’area irresistibile dove i food truck attendono il pubblico con piatti e bevande freschissime. Possibilità anche di portarsi a casa un ricordo, accedendo all’area Selfie dell’app si può scegliere una cornice personalizzata, le foto possono essere inviate a Rds, le immagini più belle potranno finire sul maxischermo del palco o stampate direttamente al corner Rds. Gli eventi ospiteranno spazi dedicati alle attività con gli sponsor, per esperienze esclusive di intrattenimento, sampling ed engagement, con attività di intrattenimento, gadget, premi ed esperienze esclusive.

Anche quest’anno, inoltre, numerosi talenti emergenti calcheranno il palcoscenico grazie al progetto RDS Summer Festival.

A introdurre i nuovi talenti saranno le voci di Rdsnext, la social web radio del gruppo dedicata alla GenZ: Samara Tramontana e Lisa Luchetta. Per partecipare è necessario prenotarsi all’evento attraverso l’app di RDS, scaricabile da tutti gli store digitali, per ricevere tramite mail il qr code che garantisce l’ingresso alla piazza. Un evento nell’evento perché oltre ai concerti, preceduti dagli artisti che partecipano al concorso ‘Galbanino il palco è sempre tuo’, sarà possibile divertirsi con le attrazioni presenti nel village, dove scattarsi un selfie o cimentarsi nei giochi proposti dai main partner dell’evento.