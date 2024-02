Ecco Base Popolare, c’è anche Spacca: "Niente candidature"

Ecco anche sul territorio anconetano ‘Base popolare’ "un’associazione nuova che nasce da persone che hanno avuto una lunga esperienza politica, ma si sono messe a disposizione, facendo voto di castità elettorale per accompagnare una nuova classe dirigente". Presidente di Base Popolare è l’ex governatore delle Marche Gian Mario Spacca che almeno al momento, per le prossime europee esclude una propria ridiscesa in campo. Tra gli altri big c’è l’ex assessore regionale al turismo Giuseppe De Mita, gli ex parlamentari Gaetano Quagliariello e Marco Follini. Mentre il coordinatore per le Marche è l’ex direttore regionale della Regione Marche Raimondo Orsetti.

"Non c’è alcuna ansia da prestazione elettorale, anche se non sono mancate le pressioni – spiega Spacca – Non c’è alcuna candidatura in vista. Dopo le europee si vedrà. Si parte dal territorio, dai bisogni delle comunità, dal radicamento con il territorio. Base popolare è come una pianticella che cresce lentamente e ha bisogno dei propri tempi. Io che ormai vivo a Roma sto seguendo il movimento a livello nazionale, per costruire nelle varie regioni una forma nuova che raccolga non solo adesioni ma anche la possibilità di federarsi con altri movimenti che si richiamano a lavori del popolarismo e all’area liberal democratica". E dopo le europee, se ci saranno impegni elettorali partiranno dai territori "dalle amministrative, provinciali e regionali" aggiunge Spacca che conclude: "Base Popolare è soprattutto il forte investimento su una nuova giovane classe dirigente che deve farsi largo, che deve farsi strada, che deve assumersi la propria responsabilità. Anche per questo non ero presente alla presentazione ufficiale oggi". Base Popolare prevede la possibilità di una "doppia tessera. Già oggi – evidenziano dall’associazione – sono molte le adesioni di persone politicamente impegnate con altri partiti e movimenti che si richiamano alla tradizione riformista, liberaldemocratica e cattolico-democratica. Si tratta di una piattaforma aperta, inclusiva ed accogliente, che mira a promuovere il confronto su soluzioni concrete per la crescita, la stabilità e la sicurezza della comunità. Non si vuole formare un altro partito o partitino per rincorrere il prossimo appuntamento elettorale. Base Popolare non parteciperà alle prossime elezioni Europee. Né si vuole alimentare, con questa iniziativa, una ulteriore frammentazione verso l’instabilità, ma costruire un luogo di confronto, reale, aperto anche a quanti, pur avendo appartenenze o tessere differenti, si muovono nell’area popolare e liberaldemocratica".

Soci marchigiani membri di organi nazionali sono: Paola Giorgi, Franco Capponi e Andrea Castellani.

Sara Ferreri