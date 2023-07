Ecco i "Dialoghi al femminile" La Mariani e la violenza sulle donne

E’ una delle maggiori scrittrici e intellettuali italiane, nota anche a livello popolare per i suoi numerosi interventi sui media italiani, televisione compresa. Stiamo parlando di Dacia Maraini, protagonista del secondo appuntamento della rassegna ‘Non a voce sola – Dialoghi al femminile’, previsto questo pomeriggio (ore 18, ingresso libero; info 3384162283 ) nel Chiostro di San Francesco ad Osimo. L’intervento è intitolato ‘Montagne Pensose’.

Maraini parlerà anche di temi molto ‘sensibili’, come la violenza sessuale sulle donne. Come ha avuto modo di scrivere, "nell’atto dello stupro il pene diventa la spada che taglia, ferisce, penetra nel luogo sacro della nascita, appropriandosi allegoricamente della grande forza della procreazione. L’uomo che stupra è come se dicesse, nel linguaggio potente dei vincitori, ‘Io qui sono il padrone, invado il tuo corpo nemico e lo riempio del mio seme e se avrai un futuro questo porterà i segni del mio dominio e della mia proprietà‘".

Nonostante la ricca produzione letteraria che va dagli anni Sessanta agli anni Ottanta, la consacrazione letteraria di Dacia Maraini avviene nel 1990, quando esce ‘La lunga vita di Marianna Ucrìa’, accolto molto positivamente dalla critica e dal pubblico e vincitore del premio Supercampiello. Nel 1993 viene pubblicato ‘Bagheria’, un appassionante viaggio autobiografico nei luoghi d’infanzia, e ‘Cercando Emma’, che ripercorre la vicenda del romanzo ‘Madame Bovary’di Flaubert.

Nel 1994 lo scritto ‘Voci’, anch’esso vincitore di molti premi letterari, offre una nuova interpretazione sul tema della violenza sulle donne. I grandi temi sociali, la vita delle donne, i problemi dell’infanzia sono ancora al centro delle sue opere successive, sempre apprezzate da pubblico e critica. Il suo ultimo romanzo è ‘ Trio. Storia di due amiche, un uomo e la peste a Messina’. Maraini è stata anche una delle favorite per il Premio Nobel alla letteratura.