Ecco la mega antenna da 35 metri. In via Molino Mensa è scontro

Il palo di 35 metri per la maxi antenna in via Molino Mensa a Osimo è stato installato e con esso si sono riaccese le polemiche mai sopite. Sulla questione antenna a Osimo è guerra su tutti i fronti. I cittadini non le vogliono vicino alle proprie case e si battono chiedendo al Comune di porvi rimedio. Il tema è tra i più dibattuti della campagna elettorale.

Proprio i cittadini di quella zona hanno firmato una petizione popolare per dire no alla struttura 5g a fianco del campo sportivo Santilli e del centro sociale. Se per l’antenna di via Tonnini è stato pubblicato il dispositivo della sentenza del Tar (cui si era rivolto il Comune) che rigetta la sospensiva della compagnia telefonica e aggiorna il giudizio a marzo 2025, per quella di via Molino Mensa il Comune ribadisce che non può impedire alla compagnia telefonica di accordarsi con un privato, se ha ottenuto le autorizzazioni necessarie dagli organi preposti, come l’Arpam ad esempio.

Unico strumento da usare è il Piano antenne di cui Osimo si è dotata, ha individuato i luoghi pubblici come via principale dove ubicare le nuove antenne ma comunque non può obbligare, ma suggerire e caldeggiare questa scelta per un eventuale collocamento degli impianti e prediligere gli stessi siti. I cittadini di via Tonnini lamentano anche lo stato in cui versa il campo da calcetto oggetto di recente restyling e preso di mira probabilmente da baby vandali che l’hanno inondato di immondizia e hanno staccato la rete a protezione in diversi punti.