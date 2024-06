Ecco la "Passeggiata Scataglini". Rivive la voce del grande poeta

Giorno ricco di eventi al festival "La Punta della Lingua" di Ancona. Due quelli al Parco del Cardeto: ‘NEMAT’, lettura e rito scenico di Fabio Orecchini (ore 17, Vecchio Faro) e ‘Passeggiata Scataglini’ (ore 18, partenza dal Belvedere Neruda), omaggio al grande poeta dorico nel trentennale della scomparsa, con il critico Massimo Raffaeli. Amico e sodale del grande poeta anconetano scomparso nel ’94, Raffaeli accompagnerà con le proprie memorie e annotazioni critiche la viva voce di Scataglini stesso, messa a disposizione dal film-maker Stefano Meldolesi. Lo stesso Raffaeli alle 19 in piazza del Papa condurrà l’incontro ‘Volponiana. La poesia italiana per Paolo Volponi’. Presenti i poeti Franca Mancinelli, Fabio Orecchini e Salvatore Ritrovato. Prevista una lettura di versi dedicati a Volponi da Gianni D’Elia. Alle 21.30 la piazza ospiterà ‘Sei gradi poetici’ dello scrittore e critico musicale Luca Damiani. Sulla falsariga del programma ‘Sei gradi’ di Rai Radio3, Damiani, che ne è anche il conduttore, accompagnerà il pubblico attraverso un percorso musicale studiato appositamente per il festival: un viaggio in sei tappe tra poeti che hanno regalato spunti e versi ad altrettante composizioni, con i relativi ascolti. A seguire (ore 22.30) spettacolo di poesia e musica con Davide Passoni (voce, Keytar) e Ivano Cattaneo (voce, chitarra).

Domani il festival si sposterà a Castelfidardo, nel Salone degli Stemmi del Comune. Alle ore 17.30 è in programma il laboratorio per ragazzi (dai 12 anni in su) e adulti con Silvia Vecchini ‘Sul tappeto blu della poesia. Libera lettura e libera scrittura’. Alle 18.30 la stessa Vecchini presenterà il suo libro ‘I bambini si rompono facilmente’, di cui firma i testi. Con la precisione della prosa e lo slancio della poesia, l’autrice racconta bambini veri alle prese con situazioni più grandi di loro. Le illustrazioni sono di Sualzo, che concluderà la giornata alle ore 21.15 presentando la propria graphic novel ‘Dove c’è più luce’. Protagonista è un libraio antiquario, ossessionato dal possesso dei libri che conosce in ogni dettaglio, il quale lavora alla propria collezione in continuo divenire. Voynich, così si chiama, non si avventura però nel loro contenuto, non si lascia coinvolgere, non vuole perdere il controllo sulla sola materia che gli sembra affidabile da quando sua moglie ha perso ogni ricordo della loro vita insieme. Sembra andare a fondo, e sembra che il fondo sia irrimediabilmente attraente.