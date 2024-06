Ecco le meraviglie dell’arte: alla scoperta degli "Scrigni Sacri"

Entra nel vivo ‘Scrigni Sacri. Le meraviglie dell’arte’, la rassegna del Museo Diocesano di Ancona che per l’undicesima volta propone un calendario ricco di eventi per riscoprire le bellezze del territorio. Dopo l’inizio degli itinerari guidati nel centro di Ancona (tutti i venerdì fino al 25 ottobre, alle ore 14.30 con ritrovo a Santa Maria della Piazza), venerdì prossimo (ore 21.15, ingresso libero) prenderà il via la serie di aperture serali delle chiese della Diocesi.

Ogni data prevede un alternarsi di letture storico-artistiche, religiose e iconografiche delle opere più significative presenti, a cura delle guide del Museo, e i concerti delle Associazioni musicali del territorio (Coro di voci bianche e giovanile ‘Orlandini’, Coro ‘Giovan Ferretti’, Liceo musicale Rinaldini di Ancona). Si comincia con l’evento nazionale ‘La lunga notte delle chiese’, ovvero la notte bianca dei luoghi di culto che fonde musica, arte, cultura e poesia in chiave di riflessione e spiritualità. Protagonista è la chiesa di San Biagio di Ancona, dove ad accogliere i cittadini sarà Laura Fadda, guida del Museo diocesano, mentre il Maestro Silvano Frontalini suonerà un Harmonium, strumento liturgico delle ‘chiese povere del territorio, storicamente rivalutato.

La fruizione di queste melodie sarà guidata e ‘propedeutica’ a coinvolgere maggiormente il pubblico in un ascolto consapevole. Un’occasione per godere delle bellezze di questa storica chiesa da poco riaperta al pubblico dopo un importante restauro.

Il programma prevede poi le serate nella chiesa del Gesù di Ancona (14 giugno), alla SS. Trinità di Osimo (19 luglio), al Santuario del Cristo Re di Numana (2 agosto) e Santa Maria della Piazza di Ancona (5 agosto e 13 settembre). Anche in questa edizione numerosi edifici religiosi saranno aperti al pubblico con orari d’eccezione fino a ottobre: la Cattedrale di San Ciriaco (dal lunedì al venerdì ore 8-12 e 13-19, sabato e domenica ore 8-19), Santa Maria della Piazza (martedì e mercoledì ore 10-12 e 16-18; da giovedì a domenica ore 10-18), la chiesa del Gesù (venerdì ore 14.30-17; sabato e domenica ore 10-12.30) e San Biagio (da lunedì a sabato ore 7.30-12 e 15-19; domenica ore 15-19). Il progetto ‘Scrigni Sacri’ è a cura di don Luca Bottegoni, Diego Masala e Paola Pacchiarotti. Letture iconografiche e iconologiche di Susanna Gobbi Paolini. Info: 3208773610 e www.museodiocesanoancona.it.