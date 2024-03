Eletto il consiglio direttivo:. Iosilito Gioacchini è il presidente

Un’assemblea motivata a dare un impulso importante al territorio ha eletto il nuovo Consiglio direttivo del Mandamento Confcommercio Marche Centrali dell’Alta Valmusone che comprende i Comuni di Osimo, Castelfidardo, Polverigi, Agugliano, Filottrano, Loreto e Offagna. Il rinnovo delle cariche è avvenuto alla presenza del direttore generale Confcommercio Marche e Marche Centrali Massimiliano Polacco. L’obiettivo è offrire un unico e qualificato interlocutore alle istituzioni del territorio, per indirizzare gli impegni degli enti locali in interventi per lo sviluppo economico, del Terziario, del commercio e del turismo dell’area. Le linee guida del Direttore sono state condivise dal nuovo presidente del Mandamento Iosilito Gioacchini, titolare del Caffè della piazza a Osimo, eletto all’unanimità dall’assemblea. Gli altri componenti del nuovo Consiglio direttivo sono Matteo Antonelli, Alessandra Genga, Elisa Capitani, Lorenzo Cecconi, Elena Di Bitonto, Massimo Gioacchini, Matteo Lampacrescia, Gianni Lombardi, Roger Staffolani e Rossano Stura.