Elettrodomestico, giovedì il tavolo al Ministero: "Ascoltateci"

Dense nubi all’orizzonte per l’elettrodomestico, grande attesa per il tavolo convocato per giovedì prossimo in Ministero. "Gennaio scorso – rimarcano dalla Fiom – fa segnare un’ulteriore contrazione della produzione e diminuzioni di fatturato che arrivano fino al 10% sullo stesso mese dell’anno precedente. Tutte le principali aziende del fabrianese stanno facendo ricorso a giornate di fermo per sopperire al calo di ordini, con l’uso della cassaintegrazione piuttosto che delle spettanze delle lavoratrici. Resta il fatto – aggiungono – che non c’è saturazione produttiva mentre crollano le marginalità delle imprese". Giovedì il tavolo dell’elettrodomestico al Mimit. La Fiom evidenzia: "Sarà importante iniziare una discussione sulle azioni di politica industriale da mettere in campo per la sopravvivenza produttiva del settore in Italia. Fondamentale che il Governo si confronti seriamente e ascolti le nostre proposte consegnate al prefetto di Ancona il 16 gennaio e che la Regione intervenga nella discussione per la sopravvivenza dei siti marchigiani".