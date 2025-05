Elezioni, ecco la scheda: in 31mila alle urne

La città è pronta per il voto di domenica 25 e lunedì 26, con eventuale turno di ballottaggio domenica 8 e lunedì 9 giugno. Sarebbero 31mila e 770 gli osimani chiamati alle urne nei 33 seggi il primo giorno dalle 7 alle 23 e il secondo dalle 7 alle 15, orario in cui inizieranno gli scrutini. Tre i candidati nella scheda elettorale, il cui fac simile è stato divulgato dalla Prefettura: apre la scheda Michela Staffolani, che corre con il sostegno di Fratelli d’Italia, Rinasci Osimo e una terza lista civica, Viva Osimo, secondo il candidato Francesco Pirani, sostenuto da tre liste civiche: Pirani sindaco, Osimo al Centro e Progetto Osimo, e chiude la candidata del centrosinistra Michela Glorio sostenuta da otto liste, Partito democratico, Movimento 5 stelle, Energia Nuova, Ecologia e Futuro, Michela Glorio Sindaco, Uniti per Glorio, OsiAmo e Popolari per Osimo.

La campagna elettorale ha toni accesi. Ieri pomeriggio Staffolani e diversi esponenti locali e regionali di FdI hanno accolto agli impianti sportivi della Vescovara per un tour il ministro per lo Sport Andrea Abodi che ha sostenuto con forza la sua candidatura: "Michela è la valida candidata per Osimo", ha detto, prendendo atto del programma sul tema sport della candidata che prevede anche la ristrutturazione di aree e impianti.

Il centrosinistra commenta: "Il finto duo Staffolani-Pirani si ripresenta alla città con una campagna elettorale in cui non è stato presentato neanche un progetto che sia uno per la città, ma che ha visto come unico tema la denigrazione continua della candidata Glorio. La ’non-coalizione’ di centrodestra ha finalmente deciso di calare la maschera per bocca del ministro Foti: divisi ora per unirsi dopo. Mirano a raggiungere il ballottaggio per presentarsi poi uniti al secondo turno, ripercorrendo lo stesso copione che ha portato Osimo per la prima volta nella sua storia al commissariamento". Si parla anche molto su dove confluiranno i voti delle Liste civiche da sempre, fuori dalla competizione elettorale, che però commentano: "Nei comizi elettorali Pirani dice che si è dimesso per non sottostare ai nostri ricatti per posti nelle partecipate in vista delle elezioni regionali. Niente di più falso. Lo sa il mondo che le Liste civiche da sempre non hanno voluto un posto che sia uno nelle società partecipate ed enti collegati al Comune e non hanno indicato nessuno a ricoprire gli incarichi".

