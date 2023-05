Erba alta per il ripopolamento delle api, scoppia la polemica

JESI

L’ape sorridente in mezzo all’erba alta lasciata così per gli insetti impollinatori infiamma il dibattito cittadino. E’ il progetto "Bee happy" promosso dal Comune in collaborazione con Wwf, Legambiente, Fai, JesiClean, Rotary Club per l’incremento degli insetti impollinatori, progetto che però sta sollevando anche polemiche. "Oltre alla difficile situazione della viabilità cittadina – rimarcano dall’opposizione Orizzonte e Riformisti per Jesi – in questi giorni possiamo vedere come la città, i parchi e le aree verdi limitrofe a strade e marciapiedi siano carenti di manutenzione, con ciò che ne consegue in termini di possibilità di accedere e usufruire degli spazi verdi e di cura dell’ambiente. Molti cittadini segnalano la loro preoccupazione che i cartelli apposti per indicare le aree di ripopolamento degli insetti impollinatori siano solo una scusa per non falciare l’erba. Le api non debbono diventare l’occasione per evitare la falciatura dell’erba attorno alle panchine o sui margini dei vialetti e delle strade. Inoltre, si può pensare alla semina di facelia e trifoglio per coniugare un’altezza decorosa di quello che dovrebbe essere un prato con il gradimento degli impollinatori e l’abbattimento del rischio di allergie e di proliferazione di serpi e roditori".