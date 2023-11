Escursione alla Baia di Portonovo con pic-nic finale

Una mattinata da trascorrere in uno dei luoghi simbolo della regione: la Baia di Portonovo, ancora godibilissima viste le condizioni meteorologiche.

E’ l’evento organizzato da Passamontagna - Escursioni e Trekking Guidati, che propone una semplice escursione che permetterà di godere delle meraviglie che questo luogo offre sia a livello naturalistico che storico-artistico, passando dalla macchia mediterranea al Fortino Napoleonico, dalla Torre de Bosis alla chiesetta romanica di Santa Maria. Per concludere in bellezza con un pic-nic a base di prodotti a Km 0 in riva al mare. Ritrovo alle ore 9 presso l’Info point a Portonovo.