Ex Maip Pieralisi: spunta un nuovo piano di recupero

C’è un nuovo piano di recupero per l’area ex Maip Pieralisi di via Staffolo: il progetto prevede la realizzazione di edilizia residenziale per un centinaio di alloggi, oltre parcheggi e aree verdi con funzioni anche di tipo sportivo. La Giunta Fiordelmondo ha appena preso in esame ed espresso una valutazione di massima favorevole al piano di recupero, proposto dalla proprietà (famiglia Pieralisi), dell’area Pieralisi, posta lungo Via Staffolo, il grande insediamento industriale in stato di abbandono da quando, 30 anni fa, l’azienda si è trasferita alla Zipa. Dal Comune parlano di "occasione di rigenerazione urbana e arricchimento di spazi". Di qui l’atto di indirizzo della Giunta che in questi mesi ha avuto "ripetuti contatti con la proprietà e sopralluoghi congiunti". Il Comune chiede la "conservazione e la valorizzazione delle preesistenze ove possibile, con particolare interesse dal punto di vista dell’archeologia industriale" e di "aprire il più possibile il quartiere alla città, garantendo la massima accessibilità al parco e alle aree pubbliche" ma anche di "valutare la opportunità di destinare una quota della superficie residenziale assegnata all’ambito ad edilizia residenziale sociale di tipo convenzionato".