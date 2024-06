Fabriano-Cerreto si affida a Caporali per l’Eccellenza

Dopo la bellissima cavalcata nel campionato di promozione il Fabriano Cerreto è quasi pronto per affrontare l’Eccellenza con una formazione ricca di giovani ma completata con atleti di esperienza per raggiungere prima possibile la salvezza. Nel frattempo la guida tecnica della prima squadra per la stagione sportiva 2024/2025 è stata affidata a Mister Caporali Riccardo proveniente dall’Umbria che cercherà di centrare la permanenza in Eccellenza. L’ex tecnico di Petrignano e Nestor, reduce dall’ultima esperienza a Lama terminata con l’amara retrocessione in Promozione sbarca in Eccellenza marchigiana con il Fabriano Cerreto. "Stiamo costruendo una buona squadra - è il ds Claudio Guidarelli che parla - con tanti giovani di qualità pescati soprattutto nel nostro settore giovanile e alcuni atleti di categoria che possa inculcare ai giovani grinta e determinazione. Un mix ben assortiti guidato da un tecnico giovane ma con una buona esperienza nei campionati umbri". "Tra domani lunedì e martedì - continua Guidarelli - cercheremo di definire molte trattative che sono in corso ma ancora non definite. Sicuramente siamo decisi ad allestire una buona squadra che possa ben figurare in questo torneo. Noi ce la metteremo tutta per rimanere in Eccellenza e per valorizzare anche il nostro settore giovanile". "Dopo il bellissimo campionato della scorsa stagione culminata con la promozione nel massimo campionato regionale proveremo a dare una rosa competitiva a mister Caporali per riuscì a toglierci altre soddisfazioni e consolidare la società per rimanere in Eccellenza a lungo".

Angelo Campioni