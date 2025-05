Fedrigoni oltre i 2 miliardi. Quattro M&A chiuse

Il Gruppo Fedrigoni ha chiuso il 2024 con un fatturato di 2,076 miliardi di euro (+14,8% sul 2023 con 1,808 miliardi di euro). L’adjusted proforma Ebitda è salito del 12,5% dai 337,7 milioni di euro del 2023 ai 380 milioni del 2024. I ricavi nel 2024 provengono per il 18% dal mercato italiano, mentre il rimanente 82% è suddiviso tra resto d’Europa (43,2%) e resto del mondo (38,8%). Quest’ultimo in aumento di oltre l’8% sul 2023 grazie a Fedrigoni Nord America. Sul fronte delle M&A, ha portato a termine quattro operazioni: acquisizione di uno stabilimento di carte speciali in Cina, già parte del Gruppo Arjowiggins; partecipazione di minoranza nella start-up SharpEnd come parte del focus dell’azienda sull’offerta di prodotti digitalizzati; acquisizione di alcuni asset di Mohawk, il secondo player di carte speciali in Nord America; e acquisizione di Poli-Tape, produttore di materiali grafici per la comunicazione visiva. È stata inoltre finalizzata l’uscita dal business della carta per ufficio (foto, l’ad Marco Nespolo).