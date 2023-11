Festa dell’albero, lungo l’Esino nuove piante e interventi green

Il circolo Legambiente Martin Pescatore coordina le iniziative di Falconara in vista della festa dell’albero, che in Italia viene celebrata il 21 novembre. In stretta collaborazione con il Comune e con i tre istituti comprensivi del territorio, l’associazione ambientalista ha ideato un programma tra passeggiate nella natura per famiglie e letture per i giovani sul tema dei boschi e degli alberi. Fino ad arrivare al 21 novembre stesso quando, lungo il fiume Esino, saranno piantati sei alberi e altrettanti sei malconci saranno "curati", sempre in presenza delle scolaresche. "Riteniamo fondamentale onorare questa giornata nel migliore dei modi – fanno sapere dal quartiere generale del circolo Legambiente Martin Pescatore –, organizzando eventi che possano coinvolgere tutti quelli che dagli alberi traggono ogni giorno benefici e che agli alberi devono garantire il massimo rispetto e la massima attenzione, la comunità intera. Il messaggio è chiaro: la cura e l’accrescimento delle aree boschive è un’assoluta emergenza per la tutela del territorio, della biodiversità e per la mitigazione del cambiamento climatico". Nel dettaglio, "l’obiettivo delle iniziative è condividere e riflettere insieme, comprendendo quanto sia necessario parlarne e ancora di più fare, per migliorare e per accrescere il patrimonio arboreo del proprio territorio".