"Fido" è l’amico di famiglia. Una su quattro ha un cane

Una famiglia su quattro possiede un cane. La conferma è nei numeri: al totale di 11.800 famiglie residenti corrispondono 3.181 amici a quattro zampe registrati all’anagrafe canina. Il che significa, in media, un cane ogni 3,7 famiglie. I dati sono stati diffusi ieri dal Comune. Grazie all’obbligo di registrare gli animali all’anagrafe canina, è diminuito drasticamente il numero di cani vaganti senza microchip affidati all’ente, che attualmente sono otto, ospitati nel canile di via delle Caserme gestito dall’associazione Anita. Per vigilare sulla corretta conduzione dei cani, il comando di polizia locale ha programmato controlli mirati, anche in borghese, con cadenza settimanale, che riguardano tutto il territorio, compresa la spiaggia. Proprio la spiaggia è particolarmente attenzionata, in quanto i cani vi possono essere condotti solto tra 15 settembre e 15 maggio, ad eccezione degli ingressi consentiti nelle due aree cani. Nel corso del 2023, sono stati elevati 26 verbali. Tra questi, 23 hanno riguardato cani trovati a vagare sul territorio comunale senza guinzaglio, irregolarità che prevede una sanzione di 100 euro. Un’altra sanzione di 100 euro, invece, ha riguardato il proprietario di un cane sorpreso a urinare sul muro esterno di un negozio. Gli agenti sono pronti a intervenire anche sulla base di segnalazioni riguardanti presunti maltrattamenti relativi a spazi e condizioni di vita dei cani.