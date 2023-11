Filippo Cianelli, tempo record alla Maratona di New York

Filippo Cianelli stupisce tutti e ‘vola’ con un tempo record alla Maratona di New York. Nella distanza regina l’atleta bastiolo tesserato per Assisi Runners domina con il tempo straordinario di 2h 53m per una grande soddisfazione personale. L’atleta di Assisi Runners chiude sul traguardo con le braccia alzate al cielo, in segno di una grande soddisfazione personale. "Standing ovation per un SuperMegaGalattico Filippo Cianelli", recita la nota di complimenti della sua società assisiate per la quale è tesserato. Quella di New York è la corsa più famosa e partecipata al mondo, che ha visto quest’anno la partecipazione di circa 55mila iscritti. La prestazione di Cianelli ha attirato l’attenzione di tanti appassionati e amici soprattutto sui social.