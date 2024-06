Gattafoni sfida l’Adriatico: "Luci sulla fibrosi cistica"

"125 miglia per un respiro", edizione 2024: Alessandro Gattafoni pronto per sfidare, ancora una volta, il mare per sensibilizzare sulla fibrosi cistica. Dopo tre edizioni che lo hanno visto percorrere in kayak il mare Adriatico e poi il Tirreno, l’atleta civitanovese classe 1986 è pronto per una nuova avventura. Venerdì, a Civitanova, Gattafoni tenterà di certificare il record di distanza percorsa in 24 ore su un kayak da mare. Ieri, la presentazione dell’evento a Palazzo Sforza, alla presenza di Gattafoni, del vicesindaco e assessore allo sport, Claudio Morresi, del vice presidente della giunta regionale, Filippo Saltamartini, di Antonio Guarini, vicepresidente della Lega Italiana Fibrosi Cistica, e di Laura Baldoni, Lega Italiana Fibrosi Cistica Marche. Presenti anche il tenente di vascello Chiara Boncompagni, comandante del porto di Civitanova, e Pio Amabili e Mario Carlocchia del Rotary Club di Civitanova. "Come amministrazione comunale, ringraziamo Alessandro Gattafoni – ha detto Morresi –. Quello che fa, il messaggio che porta, è da elogiare e l’amministrazione gli sarà vicina sempre". "Alessandro Gattafoni ci ha abituato a queste imprese – ha detto Baldoni -: è diventato l’emblema di questa malattia. Una malattia subdola, nascosta, vedendo Alessandro tutto viene da pensare tranne che, invece, sia costretto a convivere con tutto ciò che non si vede: farmaci, terapie, ricoveri. Alessandro ha acceso un riflettore sulla malattia". "Alessandro è per noi un riferimento – ha detto Guarini –. Siamo orgogliosi di lui e di quello che fa. Come paziente testimonial per lo sport, Alessandro porta con sé un messaggio importante per tutti i pazienti: l’importanza dello sport, fondamentale alleato da abbinare alle terapie quotidiane". Infine, l’intervento di Saltamartini, che ha portato i saluti del governatore delle Marche, Francesco Acquaroli. "Alessandro è un gigante dello sport e della vita, un modello da seguire", ha detto Saltamartini. Dal 2021, Gattafoni porta avanti questa iniziativa da lui ideata, "125 miglia per un respiro", per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla conoscenza della fibrosi cistica. Venerdì, dalle 18.30, si festeggia l’inizio dell’impresa con aperitivo e musica presso il moletto La Marina. Sabato, poi, sono stati organizzati una serie di eventi sportivi, come camminate, corse, yoga e massaggi, in molti stabilimenti balneari civitanovesi. Nel tardo pomeriggio di sabato, verso le 19, sono previsti l’arrivo di Gattafoni e i festeggiamenti: ad accogliere il suo arrivo ci sarà il dj set di Dr. Feelgood da Virgin Radio presso La Croce del Sud. Oltre al brindisi, sarà certificato il record italiano e sarà un’occasione per ricordare di sostenere la Federazione Fibrosi Cistica.