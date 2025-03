Ghettarello, chiusa la strada per Torrette

A Ghettarello per uno smottamento lungo la carreggiata a seguito delle piogge, è chiusa la strada dopo il centro abitato in direzione Torrette. Consentito il transito solo ai residenti, gli altri veicoli dovranno transitare per Sappanico per raggiungere la frazione. Lo rende noto il Comune di Ancona annunciando che la strada sarà ripulita questa mattina con l’idropulitrice di Anconambiente, le fermate del trasporto pubblico su questo tratto saranno soppresse. Conerobus sta riorganizzando il percorso su questa linea.