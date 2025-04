Ginnastica ritmica: Fabriano protagonista alla World Cup 2025 con Raffaeli e Ottaviani

FABRIANO Sofia Raffaeli, l’allenatrice Claudia Mancinelli e Tara Dragas con l’allenatrice Spela Dragas rappresenteranno l’Italia per le individualiste nella seconda apparizione della World Cup 2025. Sulle pedane dell’MGA azera due grosse novità per Fabriano sia nello staff tecnico con l’allenatrice Valeria Carnali al debutto ufficiale in questa veste in campo internazionale che tra le farfalle con l’atleta Serena Ottaviani, promessa della Ginnastica Fabriano che, con la squadra juniores ai Mondiali di Mosca nel 2019, salì due volte sulla piazza d’onore nel completo e ai 5 nastri. Oltre a Sofia Raffaeli e Claudia Mancinelli quindi vedremo all’opera anche le fabrianesi Valeria Carnali e Serena Ottaviani protagoniste nelle farfalle che, dopo il caso Maccarani, iniziano un nuovo ciclo. Dopo Sofia la carovana della ginnastica ritmica italiana dal 18 al 20 aprile fa tappa a Baku in Afghanistan. La coppa del mondo si svolge attraverso una serie di gare internazionali organizzate dalla Federazione Internazionale di Ginnastica (FIG), dove sono presenti le migliori ginnaste provenienti da ogni angolo del pianeta. Questa manifestazione, nata nel 1963, è giunta alla 38esima edizione. Con il passare del tempo ha cambiato denominazione, frequenza e anche modalità di svolgimento. Le azzurre sono pronte a partecipare e confermare la propria leadership dopo i molti successi ottenuti nelle precedenti edizioni. Dal 2003 (la coppa si svolge ogni due anni) vengono assegnati 9 titoli tra cui 5 individuali, 3 di gruppo ed 1 a squadre. Le gare individuali prevedono il concorso completo con 4 esibizioni con singolo attrezzo (cerchio, palla, clavette e nastro). La competizione prevede quattro eventi World Cup e due eventi World Challenge Cup. Le tappe della World Cup dopo Sofia si svolgeranno a Baku (Azerbaigian)il 18-20 aprile per poi proseguire aTashkent (Uzbekistan) il 25-27 aprile e chiudere con la finale di Milano (Italia) il 18-20 giugno. Le due tappe di World Challenge Cup si svolgeranno a Portimão (Portogallo) il 9-11 maggio e a Cluj Napoca (Romania): 25-27 luglio. Questo fine settimana è di scena alla Milli Gimnastika Arenasi, una moderna arena che può contenere tra i 5.000 e 10.000 spettatori. Nell’ultima edizione tenutasi in Azerbaigian, le ginnaste italiane hanno ottenuto risultati eccezionali con la formica atomica Sofia Raffaeli che ha conquistato la medaglia d’oro nel concorso generale individuale, totalizzando 125.150 punti, con il miglior punteggio alle clavette (31.650) e il terzo al nastro (29.900). Le Farfalle hanno conquistato l’argento nel concorso generale a squadre con 70.150 punti. Nella tappa di Sofia, Sofia Raffaeli ha conquistato la medaglia di bronzo nella finale al cerchio. Nel concorso a squadre, le farfalle hanno raggiunto la finale, concludendo la kermesse al sesto posto nel concorso generale. L’ucraina Onofriichuk, finalista olimpionica è stata la protagonista con un avvio di stagione eccezionale dove ha fatto incetta di medaglia conquistando tre ori e un argento in Bulgaria. Le gare di Coppa del Mondo di ginnastica ritmica si possono vedere sul La7 e in streaming su La7.it.

Angelo Campioni