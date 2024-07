Guercio protagonista in Italia. Sarà alla Notte dei Campioni

Stavolta sarà protagonista in Italia. Andrea Guercio, ovvero Cristiano Argento, 33 anni, osimano, conosciuto in passato come Mambo Italiano, parteciperà domenica 7 luglio alla Notte dei campioni nella veronese Bovolone. In Veneto arriverà la storica NWA Wrestling, realtà americana che ha scritto la storia di questa disciplina. L’evento "La notte dei campioni" organizzato assieme alla Wrestling Megastars (realtà Bolognese molto attiva nel panorama Europeo) porterà a Verona stelle del Wrestling internazionale come l’ex WWE Elias e il campione del mondo EC3 che dovrà difendere il titolo per la prima volta su suolo italiano contro l’atleta bolognese Red Scorpion, già campione Europeo della disciplina. E alla competizione (info per acquisto biglietti, https://linktr.ee/wrestlingmegastars) non mancherà Cristiano Argento, protagonista varie volte nella Wwe, la compagnia di wrestling più rinomata al mondo, oltre a ing Danza (Wrestler e attore che ha collaborato con i Manetti Bros e tanti altri) e tanti altri illustri nomi della disciplina. Argento tornerà in Italia dopo sette lunghi anni trascorsi negli Stati Uniti combattendo per le più grandi federazioni al mondo come la WWE, AEW e appunto la NWA, dove ha iniziato da qualche mese a combattere.