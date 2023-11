Hai un telefono che non usi più?. Puoi donarlo alla Caritas

Hai un telefono che non usi più? Puoi donarlo a chi ne ha bisogno. "Per molte persone senza fissa dimora, avere la possibilità di utilizzare uno smartphone per chiamare, utilizzare il traduttore, orientarsi in città che non si conoscono, è un bene di prima necessità – spiegano dalla Fondazione centro servizi Caritas padre Oscar di Jesi-. Chi ha a casa un telefono che non usa, ma che è ancora in buone condizioni, puo’ donarcelo. Ci servirà per aiutare chi si trova in difficoltà".