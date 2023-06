I 50 anni dell’"Ancona Jazz" Tre big della tromba sul palco

"Cinquanta davvero senza saltarne neanche uno!". Lo può dire ‘Ancona Jazz’, il cui slogan indica che l’associazione ha 50 anni consecutivi di attività alle spalle. Tutto inizia nel 1973 grazie a tre giovanissimi amici: Giancarlo Di Napoli, attuale direttore artistico, è addirittura minorenne. Il Palazzetto dello Sport di via Veneto accoglie il concerto del pianista Martial Solal. L’avventura parte, e non si ferma più. Ad Ancona arrivano quasi tutti i più grandi (Baker, Getz, Marsalis, Metheny, Jarrett, Gil, Corea, Pepper, Rollins, Blakey, Hampton...). Per celebrare una storia così gloriosa l’Ancona Jazz Summer Festival festeggia ospitando innanzitutto i tre più grandi trombettisti italiani: Enrico Rava, Fabrizio Bosso e Paolo Fresu. Un omaggio alla regina degli strumenti. Sul palco della corte della Mole Vanvitelliana saliranno Bosso e il suo "We4" Quartet (il 3 luglio), Paolo Fresu & Omar Sosa (il 5), con ‘un progetto sulle commistioni tra musica e cibo’, spiega Di Napoli, e Enrico Rava con l’Alessandro Lanzoni Trio AJ50 (il 6).

In mezzo, il 4, suonerà la Colours Jazz Orchestra diretta da Massimo Morganti, impegnato anche al trombone, con Alex Sipiagin (tromba e flicorno), per il progetto originale "Mad Thad", dedicato al trombettista Thad Jones, famoso arrangiatore e leader di una celebre orchestra. La Colours Jazz Orchestra, con Joyce Elaine Yuille, sarà protagonista anche dell’anteprima al Teatro del Parco del Conero a Sirolo (il 2 luglio).

Il festival comprende appuntamenti alla Tenuta Moroder (Andrea Pozza trio "Blue Toy", con Mila Ogliastro il 12; Benito Gonzalez trio il 16; Andromeda Turre quintet il 15 agosto), la Fattoria Le Terrazze di Numana (Trem Azul il 18 luglio, l’Orchestra Giovanile di Sassofoni l’11 agosto, Lisa Manara quartet il 23) e Offagna (Giacomo Uncini All Stars Quintet il 19 agosto e Silvia Manco e Francesco Lento il 26). Il sindaco Daniele Silvetti sottolinea l’importanza del cinquantenario, ‘per quantità a continuità’, e parla di ‘vetrina che va oltre il territorio’ mentre l’assessore alla Cultura Anna Maria Bertini loda Ancona jazz perché ‘lavora di concerto con realtà nazionali e internazionali, in una logica di network’. Di Napoli, infatti, rivela di aver vinto un bando per un progetto che legherà Ancona a Malta e Lisbona. Il festival è sostenuto da Comune, Regione e Ministero della Cultura.

Raimondo Montesi