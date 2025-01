I "Rockets" sbarcano alle Muse tra effetti speciali e luci laser

I Rockets sono in arrivo sui palchi dei teatri di tutta Italia con un nuovo spettacolare tour che farà tappa alle Muse di Ancona il 5 febbraio (ore 21). Sarà uno show futuristico, tra effetti speciali e fasci di luce laser. Un live che promette di essere, come tutti i concerti del gruppo dello storico leader Fabrice Quagliotti, unico e indimenticabile. L’organizzazione è a cura di Best Eventi. I biglietti su www.ticketone.it (Info: 085.9047726).

Il mitico gruppo francese, icona del rock spaziale e pioniere della musica elettronica negli anni Settanta e ha pubblicato lo scorso ottobre ‘The Final Frontier’, un nuovo disco di inediti. L’album contiene dieci nuove canzoni nella versione vinile, con l’aggiunta di altre due track inedite nelle versioni CD e digitale. Un viaggio musicale interstellare che rappresenta un ritorno al sound e ai testi spaziali che hanno reso i Rockets famosi in tutto il mondo, dove avanguardia musicale e sperimentazione si fondono nell’inconfondibile impronta musicale sempre attuale della band, che ha ispirato sonorità di gruppi come Daft Punk e Depeche Mode.

I Rockets sono: Fabrice Quagliotti alle tastiere (dal 1977), Rosaire Riccobono al basso (dal 1985), Gianluca Martino alla chitarra (dal 2004), Eugenio Mori alla batteria (dal 2005) e Fabri Kiarelli voce (dal 2023).