I vantaggi della digitalizzazione anche per le piccole imprese

Portare in maniera semplice i vantaggi della digitalizzazione anche tra le piccole imprese, migliorando sia la gestione delle attività quotidiane che la pianificazione di strategie a medio-lungo termine. E’ l’obiettivo del software che coniuga business intelligence e intelligenza artificiale sviluppato dalla startup marchigiana Syeew, il cui processo di crescita si è rafforzato grazie ad Intesa Sanpaolo che ha creduto nel progetto con un finanziamento di 250mila euro e la possibilità per il gruppo di entrare nel capitale sociale dell’azienda. Il fondatore della start up marchigiana è lo jesino Alessandro Bacci: ha sviluppato un’app con "l’obiettivo di rendere il controllo di gestione accessibile anche a quelle micro e piccole imprese che non sono in grado di affrontarlo per mancanza di tempo, risorse e competenze". "Il finanziamento che durerà 7 anni – spiegano da Intesa - sarà finalizzato ad assunzioni e attivazioni di borse di studio e dottorati di ricerca nelle aree It/R&D, allo sviluppo di nuovi tool legati all’Intelligenza artificiale. "L’integrazione automatica di molteplici fonti dati consentirà l’espansione digitale del prodotto".