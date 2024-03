"Il Condominio Sogni", sul palco ragazzi sordociechi e attori amatoriali

Debutta al Teatro Astra di Castelfidardo una pièce teatrale che unisce talento, passione e un messaggio di inclusione. E "Il Condominio Sogni", che stasera (ore 21) vedrà in scena la compagnia Il Cantiere dei Sogni. La regia è di Gianni Giorgetti e Marinella Sbiroli, con l’adattamento testi di Francesco Mercurio; l’arrangiamento musicale è di Alberto Bodini, i costumi di Fiorisa Bonifazi, e le coreografie di Alessia Piscini. La pièce è promossa dalla Fondazione Lega del Filo d’Oro E.T.S. – Ente Filantropico, con il contributo di Neri Marcorè e il Maestro Leonardo De Amicis, rispettivamente testimonial e ambassador della Fondazione. L’opera rappresenta un viaggio emozionante che, attraverso il potere dei sogni, vuole comunicare un senso forte di ‘accoglienza’ nei confronti dell’altro. La compagnia è composta da ragazzi e ragazze con sordocecità e pluriminorazione psicosensoriale, volontari e attori amatoriali. Grazie alla forza creativa dell’immaginazione, i giovani riescono a valicare i limiti imposti dalla disabilità: l’attività teatrale rappresenta la possibilità di andare oltre se stessi, oltre il buio e il silenzio, permettendo loro di esprimersi sviluppando le proprie capacità. Sul palco infatti va in scena l’attore, non la sua disabilità. Un approccio positivo e inclusivo con cui la compagnia intende mettere sempre al centro la persona, valorizzandola nel suo percorso creativo, che trova espressione nel corpo e quindi nel movimento.