Il Contratto di Fiume è diventato realtà

Il Contratto di Fiume è realtà. Siglato ieri dall’assessore regionale Stafano Aguzzi l’accordo di quello che rappresenta un punto d’incontro tra cittadini e Enti per la messa in sicurezza del fiume.

Si tratta di importante passo, frutto di un lavoro sinergico, concretizzato dopo dieci anni di incontri e dibattiti, caratterizzato dalla sua estrema concretezza.

Un accordo che vede come capofila il Comune di Senigallia seguito dai comuni della vallata Misa/Nevola che hanno condiviso attraverso i propri contributi un percorso ritenuto meritevole di considerazione da parte della regione Marche.

L’Assessore del Comune di Senigallia, Elena Campagnolo, che ha in questi ultimi anni seguito e favorito l’attività di tutte le parti coinvolte in questo percorso, ha ringraziato tutti i sindaci ed amministratori dei Comuni, tutti i rappresentanti degli stakeholders aderenti, le dottoresse Porrà e Morollo fondamentali per l’interlocuzione con la regione, tutti i componenti della segreteria contratto di fiume, nonché il prof Endro Martini e il dott. Luca Barbadoro per il lavoro svolto. Ora che c’è la firma, il prossimo step è quello di convocare l’assemblea per iniziare la seconda fase organizzata su due compiti: il controllo delle azioni firmate e le nuove proposte da avanzare per un nuovo accordo di programma.

L’obiettivo è quello di rendere la città sicura dopo che si sono verificate due alluvioni in otto anni.

I lavori di messa in sicurezza del fiume sono già stati avviati e hanno interessato anche il tratto in prossimità del centro storico oggetto di escavo e importante pulizia. Il Contratto di Fiume è uno strumento che consentirà finalmente di lavorare in sinergia su tutta la vallata, calendarizzando incontri e interventi ottimizzando al meglio tutte le risorse.